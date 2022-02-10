Региональное заксобрание приняло закон о резервном фонде Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Красноярского края приняли закон о резервном фонде региона, который позволит обеспечить стабильность финансовой системы края вне зависимости от внешних условий. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства региона.

"В крае будет сформирован резервный фонд. Правительство края разработало соответствующий законопроект, который сегодня приняли депутаты законодательного собрания региона", - сообщили в пресс-службе.

Основу резервного фонда составят доходы от налога на прибыль организаций, полученные сверх плановых значений, и часть остатков средств краевого бюджета на начало года. Размер фонда будет утверждаться законом о краевом бюджете. Средства фонда можно использовать для финансирования утвержденных расходов бюджета при недостаточном объеме его доходов.

"Создание резервного фонда, с одной стороны, гарантирует выполнение принятых краем расходных обязательств в случае выпадающих доходов. С другой стороны, создает возможность реализации поставленных губернатором задач по инфраструктурному развитию региона", - пояснил заместитель председателя правительства - министр финансов края Владимир Бахарь.

В начале декабря законодательное собрание Красноярского края приняло бюджет региона на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Доходы в следующем году составят около 310,1 млрд рублей, в 2023 году увеличатся до 317,1 млрд рублей, а в 2024 году власти региона планируют выйти на бездефицитный бюджет с доходами и расходами равными 325,1 млрд рублей.