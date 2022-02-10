"Норникель" ожидает сохранения профицита платины в мире в 2022 году

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. "Норильский никель" - крупнейший в мире производитель высокосортного никеля и палладия - ожидает в 2022 году сохранения профицита на мировом рынке платины почти в 1 млн унций, но все же ждет более быстрого роста потребления металла к 2030 году. Об этом говорится в материалах компании к итогам 2021 года.

"Восстановление автомобильной, ювелирной и других отраслей промышленности будет отставать от увеличения предложения в результате чего в 2022 году рынок (платины - прим. ТАСС) достигнет профицита в 1 млн унций", - полагают в "Норникеле". Эта оценка сопоставима с профицитом на уровне 0,9 млн унций, зафиксированным по итогам 2021 года.

"В 2021 году мировое производство платины увеличилось на 22%, до 8,1 млн унций в основном благодаря выпуску незавершенного производства и сильному росту первичного производства в Южной Африке", - отметили в "Норникеле", указав, что мировой спрос на платину вырос в 2021 году только на 11%, до 7,1 млн унций. Рост потребления поддерживался восстановлением химической, стекольной, нефтяной промышленности и со стороны ювелирного дела. Но негативно на потребление платины в Европе влияет падение доли дизельного автотранспорта, добавили в компании.

В 2022 году, по оценке "Норникеля", восстановительный потенциал роста потребления платины будет исчерпан. Спрос на платину в 2022 году (без учета инвестиций в биржевые фонды), по прогнозам компании, останется почти неизменным - на уровне 7,2 млн унций, в том числе потому, что снижение доли рынка дизельных автомобилей продолжит компенсировать восстановление автомобильной промышленности в целом. Спрос в других отраслях промышленности сократится в 2022 году из-за накопленных объемов предыдущего года. Существенного роста спроса на ювелирные изделия и инвестиции в компании не ожидают.

В то же время и рост мирового производства платины в 2022 году замедлится до 1%, отмечают в "Норникеле". В целом предложение составит почти прошлогодние 8,2 млн унций за счет того, что большая часть ранее накопленных запасов в Южной Африке уже была переработана в 2021 году. Но в долгосрочной перспективе в "Норникеле" ожидают, что проект по замене платиной палладия в автокатализаторах может стать значимым фактором для рынка. Это со временем приведет к росту спроса на платину в автоиндустрии и спрос на платину все же обгонит предложение к 2030 году, полагают в компании.

Профицит палладия

"Норникель" сохранил свой прогноз 2021 года по балансу на рынке палладия. Компания ожидает рост промышленного потребления палладия в 2022 году на 6%, до 10,6 млн унций в основном за счет автомобильной промышленности. А предложение в 2022 году, по оценке компании, вырастет на 5%, до 10,3 млн унций, так как запасы незавершенного производства в Южной Африке истощаются, а темпы производства "Норникеля" уже вышли на полную мощность. В результате дефицит на рынке палладия в 2022 году может составить умеренные 0,3 млн унций, считают в компании.