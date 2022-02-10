Первый в регионе проект городского поезда запустят в Тамбове в этом году

ТАМБОВ, 10 февраля. /ТАСС/. Проект городского поезда, который свяжет между собой новые микрорайоны областного центра и пригород, впервые будет реализован в Тамбове в этом году. Такая договоренность была достигнута на встрече между главой региона Максимом Егоровым и начальником Юго-Восточной железной дороги Павлом Ивановым, сообщает пресс-служба администрации области.

"В ходе встречи решился вопрос с реализацией проекта "Городской поезд в Тамбове". Как отметил Павел Иванов, проект, который с 2015 года никак не развивался, в этом году будет реализован в Тамбовской агломерации. Он решит транспортную проблему Тамбова и Тамбовского района, соединив единым маршрутом микрорайон Радужный и село Бокино. Это вдвое сократит время на дорогу", - сообщает пресс-служба.

В настоящий момент железнодорожная платформа в Радужном уже обустроена. В текущем году к ней будут построены подъездные пути, на работы уже заключен муниципальный контракт.

Также представители ЮВЖД презентовали комплексный план совместных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности движения поездов и автомобильного транспорта на железнодорожных переездах в Тамбовской области в ближайшие три года. Так, до 2024 года на эти цели планируется направить более 50 млн рублей. Для сравнения, за последние пять лет эта сумма была гораздо скромнее - около 20 млн рублей.

"Мы договорились по ряду важных вопросов, которые поднимают жители Тамбовской области в своих обращениях. Например, по расширению платформы в поселке Умет. Обсудили совместные проекты по развитию станции Мичуринск-Воронежский. Это узловая станция, через которую идет большой транзитный поток, рассмотрели целый перечень социальных вопросов", - приводит пресс-служба слова Егорова.