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"Фосагро" намерена представить стратегию-2030 в II полугодии

Замгендиректора по финансам и международным проектам компании Александр Шарабайко сообщил, что стратегию представят ориентировочно в сентябре

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Производитель фосфорсодержащих удобрений "Фосагро" планирует представить стратегию компании до 2030 года во втором полугодии, ориентировочно в сентябре, сообщил замгендиректора по финансам и международным проектам компании Александр Шарабайко.

"Мы в данный момент находимся в процессе обсуждения ее с коллегами, с различными департаментами и внешними консультантами. Мы планируем эту работу закончить к апрелю, а презентовать уже инвесторам мы надеемся ее во второй половине года, будем стараться с началом делового цикла, наверное, где-то сентябрь - пока такой ориентир", - сказал он в ходе телефонной конференции с инвесторами.

Глава "Фосагро" Андрей Гурьев добавил, что стратегия рассчитана на 2023-2030 годы.

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