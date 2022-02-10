Комитет Госдумы одобрил проект о постановке самозанятых на налоговый учет через госуслуги

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, которым устанавливается дополнительная возможность направления заявления о постановке на учет в налоговом органе в качестве плательщика налога на профессиональный доход (НПД) с использованием федерального портала госуслуг. Документ был инициирован правительством РФ.

Возможность постановки на налоговый учет через госуслуги будет предусмотрена как для самозанятых граждан РФ, так и для граждан государств - членов ЕАЭС. Дополнительная возможность взаимодействия с оператором единого портала позволит налогоплательщикам расширить оперативность подачи заявления в налоговый орган о постановке на учет и (или) снятии с учета в качестве плательщика НПД, говорится в пояснительной записке.

Реализация дополнительного механизма постановки на учет в налоговом органе граждан РФ и граждан государств - членов ЕАЭС в качестве плательщиков НПД позволит увеличить число физических лиц, ведущих деятельность в правовом поле, а, соответственно, и поступления от них доходов в бюджеты субъектов РФ, отмечают в кабмине.

Госдума рассмотрит законопроект на заседании 16 февраля.