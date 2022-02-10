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"Фосагро" не ждет новых ограничений на экспорт российских удобрений

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Производитель фосфорсодержащих удобрений "Фосагро" не ждет новых ограничений на экспорт российских удобрений, заявил глава компании Андрей Гурьев.

"Поставки на российский рынок идут в плане и новых рестрикций мы не ожидаем", - сказал он в ходе телефонной конференции с инвесторами.

Гурьев (также возглавляет Российскую ассоциацию производителей удобрений) напомнил, что квоты на экспорт минеральных удобрений в РФ действуют до мая. Он отметил, что все компании выполняют свои обязательства как внутри страны, так и при экспортных поставках.

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