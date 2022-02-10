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Tesla отзывает более 578 тыс. машин из-за проблем со звуковым оповещением пешеходов

Функция Boombox, позволяющая воспроизводить музыку через внешний динамик автомобилей во время движения, может заглушать звуки системы предупреждения пешеходов

ТАСС, 10 февраля. Tesla отзовет более 578 тыс. своих электромобилей из-за проблем с функцией Boombox, которая мешает работе так называемой системы предупреждения пешеходов. Об этом говорится в датированных 4 февраля документах, обнародованных в четверг Национальным управлением дорожной безопасности США (NHTSA).

По данным регулятора, отзываются Model S, Model X, Model 3 и Model Y 2017-2022 годов выпуска. "Функция Boombox, позволяющая воспроизводить мелодии через внешний динамик [этих автомобилей] во время движения <...>, может заглушать звуки системы предупреждения пешеходов", - установили в управлении.

Как отмечает газета The Washington Post, ранее американский регулятор начал проверку в отношении Boombox на предмет ее соответствия стандартам безопасности. Как подчеркивается в сообщении NHTSA, Tesla будет обязана обновить программное обеспечение своих автомобилей, чтобы принудительно отключить возможность использовать функцию во время движения.

Согласно информации на сайте автопроизводителя, система оповещения пешеходов встроена в указанные модели электрокаров и заставляет их издавать определенный звук при движении со скоростью ниже 24 км/ч. Этот звук служит оповещением для пешеходов о приближении автомобиля, что позволяет избежать столкновений.

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