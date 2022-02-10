Tesla отзывает более 578 тыс. машин из-за проблем со звуковым оповещением пешеходов

ТАСС, 10 февраля. Tesla отзовет более 578 тыс. своих электромобилей из-за проблем с функцией Boombox, которая мешает работе так называемой системы предупреждения пешеходов. Об этом говорится в датированных 4 февраля документах, обнародованных в четверг Национальным управлением дорожной безопасности США (NHTSA).

По данным регулятора, отзываются Model S, Model X, Model 3 и Model Y 2017-2022 годов выпуска. "Функция Boombox, позволяющая воспроизводить мелодии через внешний динамик [этих автомобилей] во время движения <...>, может заглушать звуки системы предупреждения пешеходов", - установили в управлении.

Как отмечает газета The Washington Post, ранее американский регулятор начал проверку в отношении Boombox на предмет ее соответствия стандартам безопасности. Как подчеркивается в сообщении NHTSA, Tesla будет обязана обновить программное обеспечение своих автомобилей, чтобы принудительно отключить возможность использовать функцию во время движения.

Согласно информации на сайте автопроизводителя, система оповещения пешеходов встроена в указанные модели электрокаров и заставляет их издавать определенный звук при движении со скоростью ниже 24 км/ч. Этот звук служит оповещением для пешеходов о приближении автомобиля, что позволяет избежать столкновений.