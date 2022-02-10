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Пандемия COVID-19
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В Казахстане выпустили около 6 млн компонентов "Спутника V"

Президент РФ Владимир Путин отметил, что у России и Казахстана активно развивается взаимодействие в области фармацевтики и медицины

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Казахстан наладил производство российской вакцины от ковида "Спутник V" и уже выпустил более 6 млн компонентов препарата. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

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Он отметил, что у двух стран активно развивается взаимодействие в области фармацевтики и медицины. В самый острый период пандемии Россия пришла на помощь братской республике, "направив внушительный десант медицинского персонала и гуманитарные грузы", добавил глава государства.

"На мощностях Карагандинского фармацевтического комплекса надежно налажено производство российской вакцины "Спутник V". В общей сложности уже выпущено более 6 млн компонентов - первой и второй доз этого препарата", - указал Путин.

 

Кроме того, продолжил он, начались поставки в Казахстан вакцины "Спутник Лайт", которая может быть использована в том числе в качестве бустера.

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Путин, Владимир ВладимировичКазахстанРоссияТокаев, Касым-Жомарт КемелулыПандемия COVID-19
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