Эксперимент по маркировке медизделий начнется в России 15 февраля

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Эксперимент по маркировке отдельных видов медицинских изделий пройдет в России с 15 февраля 2022 года по 28 февраля 2023 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Правительство Российской Федерации постановляет: провести с 15 февраля 2022 года по 28 февраля 2023 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке отдельных видов медицинских изделий средствами идентификации", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно постановлению, эксперимент распространится на обеззараживатели-очистители воздуха, ортопедическую обувь, слуховые аппараты, коронарные стенты, компьютерные томографы и санитарно-гигиенические изделия, используемые при недержании. Оператор маркировки - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) - сообщил ТАСС, что ЦРПТ готов к проведению пилотного проекта, в настоящий момент формируется рабочая группа из представителей отрасли.

"Бизнес заинтересован во включении медизделий в маркировку, именно компании озвучивали инициативу об этом. Минпромторг, Минздрав и оператор поддержали предложение. Проведение пилотного проекта не потребует от участников затрат, коды маркировки будут предоставлены на безвозмездной основе", - сказал руководитель товарной группы "Фарма" ЦРПТ Егор Жаворонков.

Цифровая маркировка вводится в России с 2019 года. Ей уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, лекарства, табак, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Также проводятся эксперименты в категориях пива, БАДов и антисептиков.