Комитет Госдумы одобрил установление для охотников ставок сборов на животных и птиц

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, устанавливающий ставки сборов за пользование объектами животного мира, отнесенными к охотничьим ресурсам. Документ, инициированный правительством РФ, вносит поправки в Налоговый кодекс РФ.

Сейчас сбором за пользование объектами животного мира облагаются только те объекты, которые относятся к охотничьим ресурсам. Вместе с тем за добычу большой группы массово добываемых охотниками видов охотничьих ресурсов (гуси, казарки, утки, рябчик, зайцы, лисица, белки и другие) размеры ставки сбора в настоящее время не установлены, отмечается в пояснительной записке.

В целях соблюдения одного из основных принципов правового регулирования в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов - принципа платности пользования охотничьими ресурсами, - законопроектом предлагается установить единую сумму сбора за охотничьи ресурсы. Этот сбор предлагается оплачивать до получения разрешения на их добычу путем единовременной уплаты суммы сбора независимо от количества разрешений на добычу охотничьих ресурсов при условии, что сроки охоты, установленные в этих разрешениях, истекают в течение одного года с даты уплаты сбора. При этом сумма сбора за пользование указанными охотничьими ресурсами определяется в размере ставки сбора, установленной для соответствующих охотничьих ресурсов, вне зависимости от количества особей используемых охотничьих ресурсов.

Ставку сбора за пользование охотничьими ресурсами предлагается установить в размере 600 рублей для массовых видов пушных животных, относящихся к охотничьим ресурсам, и 700 рублей - для относящихся к таким ресурсам птиц. Кроме того, в связи с существенным ущербом, который наносится иным охотничьим ресурсам и сельскохозяйственным животным, законопроектом предлагается установить ставку сбора за добычу волка и шакала в размере 0 рублей. Кроме того, для овцебыка, гибридов зубра с бизоном устанавливается ставка в 15 тыс. рублей, для медведя бурого (за исключением камчатских популяций) - 3 тыс. рублей, за медведя бурого (камчатские популяции) и медведя белогрудого - 6 тыс. рублей, за благородного оленя и лося - 1,5 тыс. рублей, за пятнистого оленя, лань, снежного барана, сибирского горного козла, серну, муфлона - 600 рублей, за косулю, кабана, рысь, росомаху - 450 рублей, за дикого северного оленя, сайгака - 300 рублей, за соболя и выдру - 120 рублей.

"Принятие законопроекта позволить избежать указанных административных барьеров при осуществлении охоты на птиц и массовые виды пушных животных. При этом уплата годового сбора не является основанием для нарушения сроков охоты, устанавливаемых правилами охоты, и ограничениями охоты в субъектах РФ, а также установленных объемов изъятия охотничьих ресурсов", - говорится в пояснительной записке.