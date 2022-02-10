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Пандемия COVID-19

Путин: товарооборот России и Казахстана устойчиво растет, несмотря на пандемию

По словам российского лидера, накопленные инвестиции в экономику Казахстана составляют $17 млрд
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент РФ Владимир Путин Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент РФ Владимир Путин
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Товарооборот между Россией и Казахстаном показывает устойчивый рост, даже несмотря на ситуацию с коронавирусом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

Он отметил, что две страны являются ключевыми экономическими партнерами. "Даже в условиях неотступающей пандемии коронавируса двусторонний товарооборот растет, причем растет устойчивыми темпами, и по итогам прошлого года [он] достиг $25,6 млрд", - указал российский лидер.

По его словам, накопленные российские инвестиции в экономику Казахстана составляют $17 млрд, а казахстанские в Россию - $4,6 млрд.

"Российский бизнес широко представлен во всех отраслях экономики Казахстана, - констатировал Путин. - В республике действуют порядка 7,5 тыс. деловых структур с российским капиталом".

В частности, компании двух стран успешно сотрудничают в топливно-энергетической сфере. Через Россию идет основной транзит казахстанской нефти на внешние рынки, а по территории Казахстана российская нефть поставляется в Китай, пояснил президент РФ.

Среди значимых совместных проектов он также выделил производство минеральных удобрений, чугунного литья, компонентов для грузовой техники, автомобильных шин. Кроме того, в Казахстане реализуется проект по производству тракторов "Кировец" и комплектующих к ним. Ведутся работы по углублению локализации производства автомобилей "Лада", перечислил Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКазахстанРоссияТокаев, Касым-Жомарт КемелулыПандемия COVID-19
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