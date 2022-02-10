ЦБ в 2022 году намерен принять нормативную базу для адаптационных облигаций

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Банк России в 2022 году намерен принять нормативную базу, регулирующую адаптационные облигации, сообщил начальник управления развития корпоративных отношений департамента корпоративных отношений Андрей Якушин.

"Сейчас мы очень интенсивно работаем и надеемся, что в этом году мы примем соответствующее регулирование для создания адаптационных облигаций", - сказал Якушин, выступая на конференции АССА (The Association of Chartered Certified Accountants) "ESG трансформация корпоративных финансов".

По его словам, российская адаптационная таксономия - "фактически та же "зеленая", но с более низкими критериями".

Якушин добавил, что в 2021 году Банк России уточнил требования по выпуску "зеленых" облигаций и привязал их к российской таксономии. Кроме того, были внесены изменения в правовую базу для выпуска социальных облигаций, а также появилось понятие устойчивых облигаций, которые сочетают в себе финансирование как "зеленых", так и устойчивых проектов.

"Еще один инструмент - это облигации, связанные с целями устойчивого развития, структурированные таким образом, что их финансовые параметры будут зависеть от достижения целевых значений ключевых показателей деятельности", - добавил спикер. Он также упомянул об облигациях климатического перехода, которые позиционируются как инструмент для трансформации "коричневых" категорий компаний в "зеленые".

"Зеленый" стандарт

Якушин добавил, что еще одним важным направлением для развития Банк России видит "зеленую" ипотеку.

"В прошлом году при участии Банка России было инициировано создание государственного стандарта "зеленых" зданий, в настоящее время закончилось его общественное обсуждение", - сказал Якушин.

По его словам, стандарт необходим, "чтобы в дальнейшем привязывать финансовые инструменты к "зелености" зданий" при разработке инструмента "зеленой" ипотеки.

"Зеленое" финансирование

Цели и основные направления "зеленого" финансирования правительство России утвердило в июле 2021 года. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Согласно документу, финансирование будет вестись за счет "зеленых" или адаптационных финансовых инструментов (кредитов или облигаций). С их помощью бизнес сможет привлекать на выгодных условиях внебюджетные средства. Отмечается, что "зеленые" проекты должны соответствовать целям международных документов в области устойчивого развития и климата. К адаптационным проектам такие требования не предъявляются, при этом они не должны противоречить приоритетам РФ в сфере экологии.