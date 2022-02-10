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Годовая инфляция в США в январе ускорилась до 7,5%. Это максимум за 40 лет

В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,6%

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Годовая инфляция в США в январе этого года росла самыми быстрыми темпами за последние 40 лет, увеличившись на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,6%, следует из опубликованных в четверг данных Министерства труда США.

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Эксперты, опрошенные журналистами агентства Bloomberg, ожидали, что годовой показатель инфляции составит 7,3%. В декабре прошлого года рост составил 7%.

В США восьмой месяц подряд инфляция превышает отметку 5%. По мнению аналитиков, такой рост цен приведет к тому, что Федеральная резервная система страны, выполняющая функции центрального банка, повысит базовую процентную ставку раньше запланированного срока.

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