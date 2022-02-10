Годовая инфляция в США в январе ускорилась до 7,5%. Это максимум за 40 лет

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Годовая инфляция в США в январе этого года росла самыми быстрыми темпами за последние 40 лет, увеличившись на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,6%, следует из опубликованных в четверг данных Министерства труда США.