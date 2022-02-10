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Криптовалютная биржа Binance инвестировала $200 млн в Forbes

По данным Bloomberg, директор по коммуникациям Binance Патрик Хиллманн и глава подразделения криптобиржи Binance Labs Билл Чин присоединятся к совету директоров издания

ТАСС, 10 февраля. Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance инвестировала $200 млн в Forbes. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg.

По его данным, директор по коммуникациям Binance Патрик Хиллманн и глава подразделения криптобиржи Binance Labs Билл Чин присоединятся к совету директоров Forbes по окончании сделки. Ожидается, что объединение завершится в первом квартале 2022 года.

Как заявил основатель международной блокчейн-экосистемы Чанпэн Чжао, "средства массовой информации являются важной составляющей для просвещения потребителей", и финансирование в Forbes поможет изданию стать "платформой для анализа инвестиций". Исполнительный директор журнала Майк Федерле подчеркнул, что благодаря этим инвестициям у Forbes "теперь есть опыт, связи и ресурсы ведущей мировой криптобиржи".

Binance - крупнейшая в мире криптовалютная биржа. В сентябре 2020 года Роскомнадзор внес сайт Binance в реестр запрещенных, а в январе 2021 года ведомство его разблокировало.

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