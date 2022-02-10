Румыния, Болгария и Турция в 2021 году лидировали в Европе по темпам роста импорта газа РФ

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Лидерами по темпам роста импорта российского трубопроводного газа в 2021 году в Европе стали Румыния, Болгария и Турция, свидетельствуют данные ФТС России.

Так, по данным службы, Румыния в прошлом году увеличила импорт газа "Газпрома" более чем в три раза, до 2,795 млрд куб. метров, Болгария - в 2,2 раза, до 3,542 млрд куб. метров, Турция -почти вдвое, до 29,213 млрд куб. метров.

Германия - традиционный лидер по объему закупок российского трубопроводного газа в Европе - в 2021 году продолжила активно наращивать темпы закупок российского газа и увеличила их на 26,3% - до 48,182 млрд куб. метров.

Импорт газа в прошлом году в Европе также нарастила Польша - на 9,4%, до 10,579 млрд куб. метров. Договор на поставку российского трубопроводного газа в страну завершается в конце 2022 года, а власти Польши несколько лет назад заявили, что страна не будет его продлевать. Ежегодно Польша использует около 20 млрд куб. метровгаза.

Увеличили закупки российского газа также Сербия, получившая 2,551 млрд куб. метров (рост на 60,5% в годовом выражении), Финляндия, импортировавшая 2,01 млрд куб. метров (рост на 24,5% к 2020 году), и Эстония, купившая 1,06 млрд куб. метров газа (рост на 16,3%).

Австрия в прошлом году снизила прием газа из России почти на 36% в сравнении с 2020 г., до 7,754 млрд куб. метров. Поставки во Францию упали на 5% (до 11,665 млрд кубометров), в Италию - на 1% (до 18,45 млрд куб. м), в Грецию - на 4,7% (до 2,77 млрд куб. м), в Словакию - почти в 2,7 раза (до 4,19 млрд кубометров), свидетельствуют данные ФТС.

Молдавия сократила закупку российского газа на 9,5% - до 3,185 млрд куб. метровПоставки российского газа в Белоруссию в 2021 году выросли на 8,1% - до 20,29 млрд куб. метров.