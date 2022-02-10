Товарооборот ФРГ с Россией за 2021 год вырос на 34%

БЕРЛИН, 10 февраля. /ТАСС/. Товарооборот между Германией и Россией за прошедший год увеличился более чем на 34%, достигнув почти €60 млрд. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Восточного комитета германской экономики (OAOEV).

"Объем торговли с Россией за последний год подскочил более чем на 34% и достиг почти €60 млрд", - отметил председатель OAOEV Оливер Хермес. "Отрадно, что, наоборот, российский спрос на германские товары увеличился на 15%", - подчеркнул Хермес. Вместе с тем он обратил внимание на то, что торговля Германии с Украиной также заметно развивалась в прошлом году. "Товарооборот между ФРГ и Украиной в размере €8,5 млрд также установил новый рекорд в 2021 году", - констатировал глава OAOEV.

Указывается, что Восточный комитет германской экономики достиг нового исторического максимума в 2021 году: впервые общий объем продаж превысил отметку в полтриллиона евро. "Мы все извлекаем выгоду из тесных деловых и экспортных связей с нашими восточными соседями по ЕС, а также с важными странами-партнерами, такими как Россия, Украина и Казахстан", - сказал Хермес. "Совершенно безответственно, что плоды этой работы теперь снова подвергаются опасности из-за неразрешенных политических конфликтов", - продолжил он.

В целом германские компании в 2021 году экспортировали товаров на общую сумму €254 млрд, что примерно на 18,3% больше, чем в 2020 году. В то же время импорт продукции вырос на 19,1% по сравнению с 2020 годом, составив €248 млрд. Таким образом, общий товарооборот Германии со странами, входящими в OAOEV, в прошлом году достиг €502 млрд. Это на €80 млрд больше, чем в 2020 году, и как минимум на €40 млрд больше, чем в докризисном 2019 году.

Подчеркивается также, что самым важным торговым партнером Германии среди стран, входящих в OAOEV, стала Польша. Товарооборот между Германией и Польшей увеличился на 23 млрд евро в 2021 году, достигнув €145,6 млрд. За ней следует Чехия, с которой объем двусторонней торговли составил €97 млрд.

О OAOEV

Восточный комитет германской экономики является региональной инициативой ФРГ для стран Центральной и Восточной Европы, а также Центральной Азии. Комитет со штаб-квартирой в Берлине объединяет более 350 предприятий.

23 марта 2018 года в Берлине члены Восточного комитета, основанного в 1952 году, и Восточноевропейского объединения германской экономики, основанного в 1989 году, проголосовали за слияние в одну организацию под общим названием Восточный комитет германской экономики (Ost-Ausschuss - Osteuropaverein der Deutschen Wirtschaft e.V., зарегистрированное объединение).