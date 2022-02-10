{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Швеции остановят самый мощный в стране реактор АЭС

Остановка реактора произойдет 19 февраля

СТОКГОЛЬМ, 10 февраля. /ТАСС/. Реактор "Оскарсхамн-3", самый мощный из всех, установленных на шведских АЭС, временно выведен из эксплуатации из-за повреждения топлива. Об этом в четверг сообщает телеканал SVT.

Реакторы АЭС регулярно проходят плановую профилактику. На "Оскарсхамн-3" она должна была состояться в апреле. Изначально руководство рассчитывало решить возникшую проблему в ходе этих работ, но потом пришло к выводу о необходимости оперативного вмешательства.

Остановка реактора произойдет 19 февраля. В компании-владельце OKG заявили, что никакой угрозы для людей или окружающей среды возникшая нештатная ситуация не представляет.

"Мы исходим из того, что реактор будет остановлен на 9 дней по 27 февраля включительно", - сообщила представитель OKG Дезире Лильеваль.

"Оскарсхамн-3" производит 1 450 мегаватт электроэнергии, что больше совокупного объема двух прекративших эксплуатироваться его предшественников. Остановка реактора означает риск высоких цен на электроэнергию, полагают эксперты.

Теги
Швеция
Крым в 2022 году закупит более 300 единиц общественного транспорта
Власти региона также намерены провести открытые конкурсы на право осуществления перевозок на более чем 500 межмуниципальных маршрутах
Читать полностью