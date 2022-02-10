Астраханские инноваторы получили за год грантовую поддержку на сумму около 60 млн рублей

АСТРАХАНЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Фонд содействия инновациям направил в 2021 году Астраханской области на развитие инновационных проектов почти 60 млн рублей. За 15 лет сотрудничества с фондом было заключено свыше 300 контрактов на сумму более чем 750 млн рублей, сообщил в четверг глава региона Игорь Бабушкин.

"В Астраханской области поддержке инновационной деятельности уделяется особое внимание. За 15 лет работы с Фондом содействия инновациям нами заключено свыше 300 контрактов на более чем 750 млн рублей. Только в прошлом году девять астраханских компаний выиграли гранты от 2 до 15 млн рублей по программам "Старт" и "Коммерциализация". Четверо наших молодых ученых стали победителями программы "УМНИК" и получили по 500 тыс. рублей на научно-исследовательские работы. Общая сумма поддержки инноваторов составила около 60 млн рублей", - сказал губернатор.

Во время подведения итогов сотрудничества региона с фондом были награждены молодые ученые, компании и члены жюри конкурсов Фонда содействия инновациям, которые оказывают экспертную и консультационную поддержку, а также участвуют в мероприятиях инновационной направленности и реализуют собственные проекты. Также губернатор вручил дипломы призеров и победителей школьникам, которые в 2021 году участвовали во всероссийских конкурсах инновационной тематики.

Как рассказала ТАСС победитель Курчатовского турнира по физике ученица 10 класса астраханской школы №55 Юлия Манякина, ее проект "Предсказание свойств материала до его создания, разработки и эксплуатации", может быть востребован в ядерной промышленности.

"В декабре я ездила на Курчатовский турнир в Москву. Мой проект перспективен для реализации в ядерной промышленности, потому что ядерные реакторы состоят из материала, который изнашивается под действием альфа-, бета-излучений, и идея в том, чтобы создать такой материал, который позволит избежать максимального количества дефектов. В перспективе я планирую связать свою жизнь с нанотехнологиями и с развитием в таких науках, как ядерная и квантовая физика, мечтаю сделать в этой области большие открытия", - отметила школьница.

Фонд содействия инновациям (Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере) - государственная некоммерческая организация, оказывающая финансовую поддержку молодым инноваторам и малым предприятиям, которые занимаются высокотехнологичными разработками с потенциалом коммерциализации.