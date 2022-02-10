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Крым в 2022 году закупит более 300 единиц общественного транспорта

Власти региона также намерены провести открытые конкурсы на право осуществления перевозок на более чем 500 межмуниципальных маршрутах

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Власти Крыма в 2022 году намерены приобрести более 300 единиц общественного транспорта, а также запланировали провести открытые конкурсы на перевозки по более чем 500 межмуниципальным маршрутам, сообщил в четверг на своей странице во "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

"Сегодня в рамках заседания комиссии Госсовета Российской Федерации по направлению "Транспорт" в режиме ВКС обсудили формирование единого проекта развития общественного транспорта в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". В частности, отдельное внимание уделили теме повышения качества предоставляемых услуг в сфере общественного транспорта: это и вопросы соблюдения расписания движения, и обновление подвижного состава, и многое другое. В 2022 году планируется приобретение более 300 единиц транспорта, а также запланировано проведение открытых конкурсов на право осуществления перевозок на более чем 500 межмуниципальных маршрутах", - написал Аксенов.

Глава Крыма отметил, что данный комплекс мер совместно с проработкой логистики позволит повысить общий уровень качества пассажирских перевозок. "При этом у нас остаются узкие места, над которыми необходимо работать: несоблюдение расписания отдельными перевозчиками, низкий показатель обновления парка автотранспортных средств недобросовестными компаниями и т.д. Тем не менее уверен, мы имеем все возможности для выполнения поставленных задач", - добавил Аксенов.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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