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Трутнев поручил проработать меры по трудоустройству потерявших работу в леспроме ДФО

В связи с поручением Минтруда, Минпромторг, Минэкономразвития и Минвостокразвития России проведут комплексный анализ трудовой занятости в лесопромышленном комплексе

ТАСС, 10 февраля. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) поручил четырем федеральным ведомствам - Минтруду, Минпромторгу, Минэкономразвития и Минвостокразвития - проанализировать занятость в лесопромышленном комплексе и проработать меры по трудоустройству потерявших работу в этой отрасли ДФО. Об этом сообщила в четверг пресс-служба аппарата полпреда.

"Юрий Трутнев поручил Минтруду России, Минпромторгу России, Минэкономразвития России, Минвостокразвития России провести комплексный анализ трудовой занятости в лесопромышленном комплексе и проработать меры по трудоустройству людей, потерявших работу на предприятиях лесопромышленного комплекса ДФО", - говорится в сообщении.

По данным Минвостокразвития, среднесписочная численность работников в организациях лесопромышленного комплекса на территории ДФО, составляет более 27,4 тыс. человек, что на 4,3% меньше, чем в январе 2021 года. При этом есть риски дальнейшего сокращения численности работников лесопромышленного комплекса в Хабаровском крае.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияДальний Восток
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