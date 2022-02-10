Трутнев поручил проработать меры по трудоустройству потерявших работу в леспроме ДФО

ТАСС, 10 февраля. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) поручил четырем федеральным ведомствам - Минтруду, Минпромторгу, Минэкономразвития и Минвостокразвития - проанализировать занятость в лесопромышленном комплексе и проработать меры по трудоустройству потерявших работу в этой отрасли ДФО. Об этом сообщила в четверг пресс-служба аппарата полпреда.

"Юрий Трутнев поручил Минтруду России, Минпромторгу России, Минэкономразвития России, Минвостокразвития России провести комплексный анализ трудовой занятости в лесопромышленном комплексе и проработать меры по трудоустройству людей, потерявших работу на предприятиях лесопромышленного комплекса ДФО", - говорится в сообщении.

По данным Минвостокразвития, среднесписочная численность работников в организациях лесопромышленного комплекса на территории ДФО, составляет более 27,4 тыс. человек, что на 4,3% меньше, чем в январе 2021 года. При этом есть риски дальнейшего сокращения численности работников лесопромышленного комплекса в Хабаровском крае.