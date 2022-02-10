Мишустин: кабмин сделает все для исполнения российско-казахстанских планов в экономике

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и заверил, что российское правительство сделает все для того, чтобы экономические договоренности, достигнутые двумя странами на высшем уровне, были выполнены.

"Сегодня у вас были насыщенные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Знаю, что приняты важнейшие решения о расширении нашего практического сотрудничества в продвижении наших совместных проектов в энергетике, промышленности, высоких технологиях, образовании и в целом ряде других приоритетных областей. Хотел бы вас заверить, что правительство РФ будет делать все необходимое, принимать меры для исполнения договоренностей, достигнутых на высшем уровне", - сказал Мишустин.

По его словам, визит Токаева в Москву имеет особое значение для дальнейшего укрепления дружбы, партнерства и союзничества. "В Российской Федерации искренне дорожат нашими добрососедскими, партнерскими и братскими отношениями с Казахстаном. Они построены на многовековой дружбе, взаимной симпатии наших народов и уникальном историческом и цивилизационном коде, который нас объединяет. Поэтому мы полностью поддерживаем ваши решения, которые позволили защитить дружественный Казахстан от атаки международных террористических группировок", - подчеркнул премьер РФ. Он также отметил, что в этот непростой период Токаев проявил твердость и мужество, объединил общество и дал решительный отпор боевикам и экстремистам.

"Приветствуем также все выдвинутые системные инициативы по укреплению государственных институтов, реформированию экономики, социальной сферы. Важно, что во главу угла поставлена задача повышения уровня жизни граждан, гармоничного развития регионов Казахстана", - отметил Мишустин. Премьер РФ также подчеркнул, что власти соседнего государства уделяют особое внимание социальной ответственности бизнеса, налаживают конструктивный диалог с предпринимательским сообществом. "Со своей стороны мы готовы оказывать в том числе и практическую поддержку в реализации всех масштабных планов. Мы с удовольствием будем делиться и перенимать опыт развития, в том числе частно-государственных партнерств, подготовки управленческих кадров", - пообещал он. По словам Мишустина, большой интерес представляют предложения Казахстана по модернизации системы высшего образования. "Российские вузы готовы принять в ней активное участие", - сказал премьер.

Мишустин остановился также на вопросах торгово-экономического сотрудничества. "Мы очень радуемся тому, что оно динамично развивается", - сказал российский премьер. По его словам, товарооборот двух стран в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличился на треть и превысил $25 млрд. "Это, кстати, рекордные показатели по взаимной торговле за всю историю, и все такие важнейшие проекты [в рамках экономического сотрудничества] мы рассматриваем как приоритеты", - отметил глава кабмина РФ. В частности, он обратил внимание на большой потенциал развития двустороннего взаимодействия в промышленности, в зеленой экономике, в энергетике, в транспортной инфраструктуре и в целом ряде других направлений.

Глава правительства поздравил Токаева с Днем дипломатического работника. "Значительная часть вашей государственной и профессиональной деятельности была прямо связана с дипломатией, в том числе и на высоком посту заместителя генерального секретаря ООН", - сказал российский премьер, пожелав своему собеседнику новых дипломатических успехов и повышения авторитета Казахстана на международной арене.