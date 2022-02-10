Медведчук: соглашение о зоне свободной торговли с Турцией убивает промышленность Украины

КИЕВ, 10 февраля. /ТАСС/. Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией невыгодно для Киева, так как уничтожает украинскую промышленность. Такое мнение выразил глава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

"Работа над соглашением началась более десяти лет назад, еще при президенте [Украины Викторе] Ющенко, и так и не была доведена до подписания. Почему? Потому что договор на этих условиях убивает украинскую промышленность", - написал Медведчук в четверг в своем телеграм-канале.

Политик подчеркнул, что документ, подписание которого президент Украины Владимир Зеленский назвал "историческим моментом", на самом деле невыгоден его стране. "Для Украины это значит обнуление пошлин Турцией на 10 337 товарных позиций - это 95% общего количества товаров, а также действие тарифных квот и сокращение пошлин на еще 1 348 товарных позиций. Но кому это выгодно: Турции или Украине?" - риторически отметил Медведчук.

Он назвал заключение соглашения "сдачей национальных интересов Украины в угоду пиара". Политик подчеркнул, что Украина не должна отказываться от производства и превращаться в сырьевую страну. "Мы могли бы торговать на выгодных условиях с Турцией и другими странами, если бы развивали собственное производство товаров, а не бездумно сдавали бы свои внешние и внутренний рынки", - уверен Медведчук.

Турция и Украина 3 февраля заключили соглашение о зоне свободной торговли между двумя странами. Документ подписан после переговоров президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Тайипа Эрдогана. Кроме упомянутых выше условий, договор предусматривает, что полная отмена турецких пошлин устанавливается на 510 из 840 металлургических товаров, на 130 установлено частичное уменьшение пошлины и для 167 товаров металлургии будут предоставлены квоты. Производимый Украиной из турецкого сырья товар будет считаться украинским и сможет беспошлинно попасть на рынки всех европейских стран. Киев теперь получает лучшие условия доступа на турецкий рынок переработанной аграрной продукции. По предварительным расчетам правительства Украины, соглашение будет ежегодно давать прибавку в 2,2% к ВВП страны и 2,6% к доходам домохозяйств.

По мнению экспертов, с вступлением соглашения в силу турецкие товары на Украине еще больше подешевеют. Одновременно эксперты опасаются ситуации, при которой Украина будет поставлять Турции сырье, а покупать товары с высокой добавленной стоимостью - бытовую технику, автомобили, одежду и обувь. В итоге украинский рынок еще больше захлестнут дешевые турецкие товары, а на Украине многие отрасли не получат развития.