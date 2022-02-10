В Чечне планируют производить сталь для использования в авиа- и машиностроении

ГРОЗНЫЙ, 10 февраля. /ТАСС/. Власти Чечни планируют создать металлургический кластер по производству стали для использования в авиационной промышленности, машиностроении и обороне. Об этом ТАСС сообщил министр промышленности и энергетики республики Адам Хакимов.

"Будет создаваться металлургический кластер. Есть Новоялтинские месторождения железной руды в Орловской области, где будет строиться горно-обогатительный комбинат, а в Чеченской Республике мы будем строить машиностроительный кластер. Готовое сырье будет привозиться в регион, и мы на месте будем делать так называемые сверхсплавы заданного свойства, которые сейчас используются в оборонной промышленности, в машиностроении и авиаотрасли", - сказал министр.

По его словам, в России с начала пандемии многие машиностроительные предприятия простаивают из-за нехватки комплектующих. "Мы хотим занять именно эту нишу. У нас сейчас ведутся переговоры с крупными российскими госкорпорациями на предмет поставки им комплектующих", - добавил Хакимов.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил в регионе 2022 год Годом промышленности. Региональный Фонд развития промышленности Чеченской Республики планирует в 2022 году привлечь в основной капитал 150 млн рублей инвестиций и создать 20 рабочих мест.