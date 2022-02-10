Титов предупредил Мантурова о риске закрытия небольших ресторанов из-за маркировки

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо главе Минпромторга Денису Мантурову, предупредив о риске вынужденного массового закрытия предприятий малого бизнеса в сфере общепита при введении с 1 сентября 2022 года системы обязательной маркировки. Об этом говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"В случае введения обязанности применения правил маркировки продовольственных товаров рынок общественного питания ждут крайне высокие риски. Если крупный и средний бизнес сможет с ними справиться, то предприятия, представляющие малый бизнес, могут столкнуться с вынужденным массовым закрытием. Принимая во внимание вышеизложенное, прошу рассмотреть вопрос отнесения предприятий общественного питания к категории конечного потребителя и внесения соответствующих изменений в законодательство, что позволило бы сохранить стабильное функционирование этого сектора", - отмечается в письме. Титов подчеркнул, что предприятия общественного питания обладают признаками конечного потребителя - они используют продукцию для изготовления собственного продукта, а не для продажи.

Бизнес-омбудсмен напомнил, что административная и уголовная ответственность, грозящая за нарушения в части маркировки, налагает на предпринимателей "весомые риски". Он уточнил, что за нарушения в особо крупном размере по продовольственным товарам бизнесмену может грозить в том числе лишение свободы сроком до шести лет. Под ответственность в сфере маркируемой продукции "попадет до 90% рынка общественного питания", указал Титов.

Для исключения таких рисков, по его словам, требуется привлекать дополнительных сотрудников, увеличивать фонд оплаты труда и закупать дополнительное оборудование, что "существенно повлияет на экономику бизнеса и станет тяжким бременем для предпринимателей".

Уполномоченный в своем письме также подчеркнул, что бизнес не сможет использовать предлагаемую оператором - Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) систему маркировки - "доверительную приемку". По ней рестораторам предлагается автоматически, без сканирования, ставить подпись под результатами сверки данных из системы маркировки и универсального передаточного документа.

"В условиях риска уголовной ответственности предприниматель обязан проявить должную степень осмотрительности при приеме товара. Подписание универсальных передаточных документов без проверки продукции небезопасно для бизнеса", - заметил Титов.

Позиция ЦРПТ

В пресс-службе ЦРПТ заявили ТАСС, что считают опасения бизнес-омбудсмена "необоснованными". "Ответственные предприятия общепита начали подготовку к вступлению в силу обязанности работы с маркированными товарами еще полгода назад. Впереди у участников рынка еще более полугода. ЦРПТ провел для бизнеса более 1 000 мероприятий и подготовил на сайте системы маркировки "Честный знак" комплексы обучающих материалов", - напомнили в центре.

В пресс-службе также отметили, что "доверительная приемка" - это один из путей, который был предложен бизнесу. Сейчас ей активно пользуется розничная торговля, особенно при работе с табачной продукцией.

Для ресторанного бизнеса доступны бесплатные сервисы, которые полностью покрывают все потребности по работе с маркированными товарами. Это мобильное приложение "Честный Знак.Бизнес" и личный кабинет в системе маркировки с сервисом "ЭДО Лайт". Они были разработаны до начала маркировки в сегмента HoReCA, в них приемка товаров занимает не более пяти минут. При этом используются стандартные документы - универсальные передаточные документы (УПД).

"Ресторанный бизнес и так сейчас их проверяет и заполняет. Процесс станет гораздо проще и перейдет полностью в цифровой формат", - уточнили в ЦРПТ.

ТАСС пока не располагает комментарием Минпромторга по данному вопросу.