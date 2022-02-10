Абрамченко: консультации с Росприроднадзором помогут не допустить экологические нарушения

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Механизм экологического консультирования Росприроднадзора с компаниями позволит снизить риск внедрения неэкологичных решений в их работе и предотвратить нарушения. Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, слова которой приводятся в сообщении пресс-службы.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса 3 февраля поддержал инициативу предпринимателей о запуске пилотного эксперимента по предоставлению мотивированного мнения Росприроднадзора об инвестиционных проектах. Абрамченко 10 февраля провела совещание с "Деловой Россией" и представителями Минприроды, Минэкономразвития и Росприроднадзора по подготовке эксперимента.

Вице-премьер рассказала, что Росприроднадзор начнет в пилотном режиме оказывать консультационную поддержку бизнесу как при разработке инвестиционных проектов, так и на стадии их реализации и ввода в эксплуатацию промышленных объектов. "Это позволит снизить риски внедрения неэкологичных решений и предотвратить какие-либо нарушения и несоответствия, за которые приходится выплачивать большие штрафы. Проект об условиях эксперимента будет подготовлен уже в ближайшее время", - сказала она.

Вице-премьер поручила Росприроднадзору к 28 февраля подготовить документы по запуску эксперимента.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, слова которой также приводятся в сообщении, заявила о готовности ведомства консультировать компании, которые хотят достичь высоких экологических стандартов. По ее словам, основной задачей эксперимента является достижение прозрачности и открытости предприятий, а также их способности проводить самоанализ и экологический аудит, что со временем приведет к уменьшению количества проверок со стороны Росприроднадзора. "Наше сопровождение не только как контролера, но и как консультанта будет способствовать введению новых экологических мощностей с наилучшими доступными технологиями", - подчеркнула Радионова.