Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,46-0,78%

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Российский рынок в четверг продолжил рост. По итогам дня рублевый индекс Мосбиржи вырос на 0,46% - до 3655,76 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,78%, до 1546,79 пункта. Доллар по состоянию на 19:52 мск снизился на 0,2%, - до 74,55 рубля, евро вырос на 0,33%, до 85,64 рубля.

"Поддерживают спрос на рублевые активы позитивные геополитические сигналы, общий же фон ухудшился из-за сохраняющегося давления инфляции в мире. Индекс потребительских цен (ИПЦ) в США в январе ускорил рост до 7,5% с 7% в предыдущем месяце и оказался выше прогнозных 7,3%. В свою очередь Еврокомиссия в своем обновленном макропрогнозе на 2022 год резко подняла оценку инфляции в ЕС с 2,5% до 3,9%, обозначив в числе главных причин сохранение высоких цен на энергоносители", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Между тем, в опубликованном сегодня ежемесячном отчете страны - участницы ОПЕК не стали менять прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году, ожидая его увеличения на 4,2 млн баррелей в сутки. Завтра картину дополнит прогноз Международного энергетического агентства (МЭА).

Рынок акций

В лидерах роста четверга - акции "Мечела" (+9,96%), "Русала" (+5,53%), "М.Видео" (+5,07%) и банка "Санкт-Петербург" (+4,28%). "Резкий рост акций "Мечела" в четверг мог быть обеспечен новостями о досрочном погашении части долларового кредита перед банком ВТБ", - пояснила аналитик "Велес капитал" Елена Кожухова. "Русал" же продолжал повышение на фоне обновления котировками алюминия очередного пика, добавила она.

В лидерах снижения - расписки VK (-3,78%), а также акции "Интер РАО" (-3,27%), ФСК ЕЭС (-3,02%) и ГМК "Норильский никель" (-0,30%).

Прогноз на завтра

В пятницу Банк России будет принимать решение по процентной ставке. Консенсус ожиданий смещается в сторону повышения ключевой ставки еще на 100 б. п. - до 9,5%.

В этот же день будет обнародован отчет ФРС о денежно-кредитной политике, оценка ВВП Великобритании за четвертый квартал 2021 года и весь минувший год. В рамках сезона отчетностей среди крупных компаний квартальные результаты завтра объявят British American Tobacco, Enbridge, Carl Zeiss Meditec и другие, рассказал Александр Бахтин.

По оценкам "БКС мир инвестиций", 11 февраля индекс Мосбиржи может формироваться в диапазоне 3570-3690 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 74,2-75,5 рубля.