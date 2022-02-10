В Ленобласти провели масштабную оптимизацию налоговой с минимальным сокращением кадров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Управление Федеральной налоговой службы (ФНС) России по Ленинградской области провело масштабное сокращение числа действующих в регионе налоговых инспекций с 14 до пяти с целью экономии средств. При этом налоговикам удалось провести оптимизацию с минимальными сокращениями в штате сотрудников, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе УФНС по Ленобласти.

"На сегодня в области функционируют пять межрайонных инспекций (ранее было 14). Важно в этот момент было сохранить костяк опытных сотрудников, не резать "по живому" и в итоге удалось сократить минимум - 24 человека", - рассказали в пресс-службе.

Расчеты при проведении реорганизации УФНС по Ленобласти изначально предполагали сокращения более 200 сотрудников УФНС, отметили в пресс-службе. Однако благодаря сбалансированному перераспределению функционала сотрудников оптимизацию удалось провести с минимальными потерями. В рамках реформы для налоговиков был также создан Центр компетенций.

По итогам 2021 года налоговые поступления в бюджет Российской Федерации из Ленобласти увеличились на 17% по сравнению с 2020 годом и составили 38,4 млрд рублей. Поступления в консолидированный бюджет региона за 12 месяцев 2021 года достигли 162,5 млрд рублей, что на 10,7 млрд рублей больше показателей позапрошлого года.