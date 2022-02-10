РЭО принял ESG-стандарт и декларацию устойчивого развития для мусорной отрасли

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Экспертный совет по устойчивому развитию Российского экологического оператора (РЭО) одобрил декларацию устойчивого развития и ESG-стандарт (environmental - экология, social - социальное развитие, governance - корпоративное управление) для компаний отрасли обращения с отходами. Применение документов на первом этапе будет добровольным, сообщает в четверг пресс-служба РЭО.

"РЭО разработал целый пакет документов - декларацию отрасли, стандарты, регламент заверения отчетности компаний. Они являются составной частью политики "зеленого" финансирования, которую будет утверждать наблюдательный совет. Сегодня документы прошли процедуру экспертного обсуждения на совете по устойчивому развитию РЭО, и все замечания учтены. Хочу подчеркнуть, что все предлагаемые решения по ESG-трансформации являются добровольными, но стопроцентно они будут полезным инструментом для всей отрасли. Наш приоритет - сделать отрасль соответствующей высоким стандартам ESG", - заявил глава РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Как пояснили в РЭО, декларация устойчивого развития отрасли по обращению с отходами включает в себя понятные правила "зеленой" этики, которые создают общее идеологическое понимание для компаний. Компании, которые присоединятся к декларации и станут работать с учетом ESG-стандарта, за год накопят некоторые результаты и информацию о том, как они развиваются в новой системе ценностей. Чтобы дать общую оценку их деятельности и зафиксировать промежуточные результаты, РЭО подготовил регламент экспертного (общественного) заверения отчетов об устойчивом развитии компаний отрасли. После утверждения документов наблюдательным советом РЭО игроки отрасли смогут присоединиться к стандарту и декларации.

"Компании должны соответствовать ESG-стандартам, в первую очередь, в интересах отрасли и людей, живущих в зоне их деятельности, а не для ESG на экспорт. И мы будем реализовывать именно такие подходы и решения", - добавил заместитель генерального директора РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королев.

Экспертный совет по устойчивому развитию был создан при РЭО в июле 2021 года. Его возглавила руководитель экспертно-аналитической платформы "Инфраструктура и финансы устойчивого развития" Светлана Бик. В состав совета вошли как эксперты отрасли, так и представители бизнеса, научного сообщества, кредитных организаций. Главными направлениями работы совета являются создание методик и стандартов, связанных с зеленым финансированием в отрасли обращения с отходами, а также сопровождение ESG-трансформации компаний.

О стандарте

Стандарт включает в себя три главных фактора ESG. Одним из параметров фактора E является соответствие показателям нацпроекта "Экология" к 2030 году: объект должен направлять на обработку 100% отходов, на утилизацию - не менее 49,5%, на захоронение - не более 50%. В рамках мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на объектах и в пределах их воздействия компании будут обязаны ежеквартально раскрывать сведения в ленте новостей, публиковать отчетность по результатам мониторинга, пока идет строительство и эксплуатация объекта.

В факторе S значится параметр, обязывающий компанию, которая подала заявку на финансирование нового объекта, предоставить план и политику взаимодействия с заинтересованными сторонами, включая поставщиков, местные сообщества, СМИ, экологические организации. Кроме того, на момент подачи заявки в компании должен быть утвержденный документ по информационной политике, активно действующий сайт, лента новостей по факторам ESG, представительство в социальных сетях. Также компания должна взять на себя обязательство по подготовке ежегодного отчета о прогрессе в области устойчивого развития по ключевым показателям стандарта ESG, прохождении общественного заверения на заседании экспертного совета по устойчивому развитию РЭО. Эти обязательства включены в фактор G.