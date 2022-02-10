Минэнерго: эффективность автомобилей на бензине и дизеле через 20 лет вырастет на 30-40%

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Минэнерго РФ ожидает, что эффективность автомобилей на двигателе внутреннего сгорания к 2040 году вырастет еще на 30-40%, что повысит их конкурентоспособность с электромобилями и транспортом, работающим на водороде. Об этом рассказал заместитель министра энергетики Павел Сорокин, выступая на конференции Telegram-канала "ДеТЭКтор изменений".

"По всем прогнозам к 2040-му году мы увидим рост эффективности двигателя внутреннего сгорания еще на 30-40%", отметил Сорокин.

По его словам, несмотря на развитие автомобилей на традиционных видах топлива, из-за развития технологий и экологической политики ряда стран через 10 лет в мире будет существовать конкуренция между разными видами топлива.

Сорокин также добавил, что водородные автомобили на топливных элементах будут более выгодны для использования в автобусах, грузовиках, погрузчиках и поездах, в то время как электромобили больше подойдут в роли личного транспорта.

Ранее правительство России распорядилось утвердить концепцию по развитию производства и использования электромобилей до 2030 года. Согласно распоряжению от 23 августа 2021 года, С 2021-го по 2024-й российские предприятия должны выпустить не менее 25 тыс. машин на электрическом двигателе.

Также в Минэнерго сообщили, что окупаемость зарядок для электромобилей без льгот составляет 11-12 лет. "У нас она на шестой год выходит на операционную безубыточность при плановом росте парка, соответственно окупаемость наступит еще через четыре-пять лет. То есть [в целом] 11-12 лет. Но это если без субсидий, при них этот показатель существенно снижается", - сказал он и добавил, что субсидии дают возможность снизить этот период в разы.

В четверг премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о стимулах для быстрых зарядных станций для электромобилей. Производители и владельцы такой инфраструктуры получат налоговые льготы. На объекты и технологии будут распространяться инвестиционный налоговый кредит, повышающие коэффициенты к норме амортизации, освобождение от налога на имущество.

Согласно концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в РФ, к 2030 году на территории страны необходимо развернуть сеть из 29 тыс. быстрых электрозарядных станций. Они должны заряжать аккумулятор до 80% не более чем за 20-30 минут.