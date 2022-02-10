РФ и Казахстан обсуждают создание сети СПГ-заправок вдоль транспортных магистралей

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Россия и Казахстан прорабатывают возможность создания зарядной инфраструктуры для автомобилей на сжиженном природном газе вдоль международного транспортного коридора Европа - Западный Китай и автодороги "Меридиан". Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак по итогам переговоров с первым заместителем премьер-министра Казахстана Романом Скляром.

"Видим значительные перспективы нашего взаимодействия по развитию производственной и заправочной инфраструктуры сжиженного природного газа, в частности вдоль международного транспортного коридора Европа - Западный Китай и автодороги "Меридиан", - отметил Новак.

СПГ считается одним из перспективных видов топлива, он наиболее актуален для грузового транспорта, так как позволяет на одной зарядке проехать значительные расстояния. При этом он более экономичен и экологичен по сравнению с бензином или дизелем.

В ходе переговоров также обсуждались ключевые проекты и текущее развитие отношений государств в топливно-энергетической сфере, в том числе в части добычи и транспортировки нефти и природного газа. Еще одним перспективным направлением сотрудничества стран может стать общая цель по достижению углеродной нейтральности к 2060 году.

"Мы разделяем стремление Казахстана достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Это амбициозная задача, предусматривающая, по сути, преобразование национальной экономики, широкое внедрение технологий возобновляемой энергетики. Считаем, что эту задачу не решить без создания атомной генерации", - отметил Новак.