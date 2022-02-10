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Власти Пермского края на 50% увеличат фонд программы "Агростартап"

На развитие своего хозяйства можно будет получить до 3 млн рублей

ТАСС, 10 февраля. Власти Пермского края планируют распределить между малыми фермами и сельхозпредприятиями региона 69,2 млн рублей. Фонд программы "Агростартап" увеличится на 50%, сообщил в четверг в своем аккаунте в социальной сети Instagram губернатор региона Дмитрий Махонин.

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"Почти на 50% вырастет фонд программы "Агростартап". Распределим между малыми фермами и сельхозпредприятиями региона 69,2 млн [рублей]. На развитие своего хозяйства можно получить до 3 млн [рублей]", - написал Махонин.

Он отметил, что заявки на конкурс начнут принимать с 14 февраля, подать их можно в Центре развития агробизнеса, который начал работать с января в Перми. "Теперь аграриям не нужно будет ходить с бумагами по разным отделам - Центр действует по принципу единого окна и принимает документы на получение всех нужных мер поддержки. В планах на этот год - перевести всю работу с предпринимателями в онлайн. Ведь большинство представителей отрасли работают в территориях, чтобы им не приходилось постоянно ездить в Пермь, рассчитываем уйти от бумажного документооборота", - отметил Махонин.

Он также рассказал, что власти в прошлом году увеличили до 167,8 млн рублей сумму гранта "Семейные животноводческие фермы", а также начали выдавать субсидии на покупку минеральных удобрений. Кроме того, с этого года в три раза увеличат компенсации на приобретение агротехники в лизинг.

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