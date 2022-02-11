СФ рассмотрит закон о корректировке механизма техприсоединения и заслушает доклад Козлова

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу рассмотрит резонансный закон о корректировке механизма техприсоединения, предполагающий, что потребители с энергопринимающими устройствами мощностью до 150 кВт начнут постепенно компенсировать затраты сетевых компаний на техприсоединение. Кроме того, сенаторы могут одобрить закон об административных штрафах для операторов связи, платежных агентов и банков за предоставление услуг по переводу денежных средств нелегальным онлайн-казино и лотереям.

Также в пятницу перед членами Совета Федерации в ходе "правительственного часа" выступит министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, он расскажет о ходе реализации национального проекта "Экология".

Сенаторы на заседании рассмотрят представленные президентом РФ кандидатуры на должности прокуроров четырех российских регионов, включая Севастополь, и трех кандидатов на должности прокуроров специализированных прокуратур. В соответствии с регламентом верхней палаты консолидированная позиция сенаторов будет передана председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко для информирования главы государства.

Корректировка механизма техприсоединения

Сенаторы в пятницу рассмотрят закон о корректировке механизма техприсоединения, предполагающий, что потребители с энергопринимающими устройствами мощностью до 150 кВт начнут постепенно компенсировать затраты сетевых компаний на техприсоединение. В частности, с 1 июля 2022 года размер платы составит 50% от величины указанных расходов, а с 1 января 2023 года - 100%. При этом расходы, не учитываемые с 1 октября 2015 года по 31 декабря 2022 года в составе платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, включаются в расходы сетевой организации, учитываемые при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

Правительство РФ будет определять размер платы за технологическое присоединение объектов микрогенерации и энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 15 кВт, а также до 150 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке энергопринимающих устройств) по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения).

Для граждан, имеющих право на льготы от государства, предусматривается льготный порядок технологического присоединения к электрическим сетям.

Как отмечала замминистра энергетики РФ Анастасия Бондаренко, выступая в СФ, Минэнерго предлагает сохранить льготы при подключении домов до 15 кВт для соответствующих категорий граждан, но при этом повысить плату для граждан с "достаточным уровнем доходов". Так, специальная ставка на техподключение жилого дома с потреблением до 15 кВт для льготной категории граждан, куда входят инвалиды, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и другие, составляет 1 тыс. рублей. В свою очередь глава ведомства Николай Шульгинов отметил, что "озвученные цифры по увеличению платы за подключение к электросетям для населения являются предварительной оценкой со стороны экспертного сообщества", добавив, что окончательное решение будет принято по результатам общественного обсуждения.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов призвал не торопиться с поддержкой в Совете Федерации данного закона и принять какие-то дополнительные меры поддержки малого бизнеса в части подключения сетей. "Опора России" попросила Совет Федерации не поддерживать закон.

Перевод денег нелегальным казино

На заседании в пятницу сенаторы могут одобрить закон об административных штрафах для операторов связи, платежных агентов и банков за предоставление услуг по переводу денежных средств нелегальным онлайн-казино и лотереям.

Согласно принятому Думой закону, нарушение платежным агентом или оператором связи установленного законодательством в сфере регулирования азартных игр и лотерей, а также деятельности иностранных лиц в интернете на территории РФ "требования не осуществлять прием платежей, а также запрета на заключение договора либо непринятие мер по расторжению договора" на денежные переводы повлечет штраф для должностных лиц в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, для юридических лиц - от 25% до 40% суммы принятого платежа, но не менее 5 млн рублей. Если нарушение было допущено кредитной организацией, то штраф для должностного лица составит от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

В рамках действующего законодательства Федеральная налоговая служба (ФНС) ведет перечень организаторов незаконных онлайн-лотерей и азартных игр в интернете. Их деятельность в России запрещена с 2007 года (исключение составляет работа букмекерских контор и тотализаторов). Переводы денежных средств, в том числе трансграничные, в пользу организаторов незаконных азартных игр запрещены с 2018 года.

В России также действует закон, в соответствии с которым ФНС получила право инициировать внесудебную блокировку сайтов платежных организаций, через которые игроки переводят деньги нелегальным онлайн-казино и лотереям.