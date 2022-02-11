Минпромторг не ожидает массового закрытия малых предприятий общепита из-за маркировки

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Массового закрытия малых предприятий в сфере общественного питания из-за введения системы маркировки с сентября 2022 года не ожидается. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Минпромторга России.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо в адрес главы Минпромторга Дениса Мантурова, предупредив об угрозе вынужденного массового закрытия предприятий малого бизнеса в сфере общепита при введении обязанности применения правил маркировки продовольственных товаров. Как отмечал бизнес-омбудсмен, административная и уголовная ответственность, грозящая за нарушения в части маркировки, налагает на предпринимателей "весомые риски". Он предложил отнести предприятия общепита к категории конечного потребителя и внести соответствующие изменения в законодательство.

"Учитывая проводимую всеми участниками системы маркировки работу, Минпромторг России не ожидает массового закрытия малых предприятий в сфере общепита по причине введения маркировки", - сказали в пресс-службе министерства в ответ на запрос ТАСС, комментируя обращение бизнес-омбудсмена.

Там напомнили, что подготовка к введению требований об обязательной маркировке молочной продукции участниками оборота началась еще в ходе добровольного эксперимента, который проводился почти полтора года, с июля 2019 года. Кроме того, для наиболее плавного перехода участников оборота, в частности субъектов звена HoReCa, к вступлению в силу требований правилами маркировки предусмотрен длительный переходный период в 20 месяцев (до 1 сентября 2022 года), в течение которого указанные хозяйствующие субъекты могут осуществить регистрацию в системе маркировки, осуществить настройку своих учетных систем и проводить обучение персонала работе с информационной системой маркировки.

Вместе с тем, с 1 сентября 2022 года по 30 ноября 2023 года предусмотрен еще один дополнительный переходный период в 15 месяцев, в течение которого указанные участники оборота предоставляют в информационную систему сведения о приемке и выводе из оборота продукции только в разрезе количества и кода товара (объемно-артикульный учет). Требования о поэкземплярной прослеживаемости и предоставлении в информационную систему маркировки соответствующих сведений (о конкретных единицах продукции) субъектами HoReCa вступают в силу только с 1 декабря 2023 года, уточнили в министерстве.

По экспертным оценкам, объем молочной продукции, реализуемый в сегменте HoReCa, составляет не менее 10% от всего объема рынка. С учетом проводимой Минпромторгом России совместно с уполномоченными ведомствами работы по расширению перечня пищевой продукции, подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации, "объем реализуемой маркированной продукции в сегменте HoReCa станет еще больше". "В этой связи, с точки зрения государственного регулирования, полное исключение такой значительной части рынка из контура маркировки и прослеживаемости представляется нецелесообразным", - сказали в пресс-службе.

Активный диалог с бизнесом

В настоящее время Минпромторг России находится в активном диалоге с предпринимательским сообществом по данному вопросу и совместно с ООО "Оператор-ЦРПТ" (оператор системы маркировки) "осуществляет поиск наиболее комфортного для всех сторон решения, в том числе для субъектов малого бизнеса". Так, Минпромторгом России планируется проведение круглого стола по вопросам маркировки молочной продукции в сегменте HoReCa с участием представителей малого бизнеса.

Кроме того, Минпромторгом России и ООО "Оператор-ЦРПТ" на регулярной основе проводятся соответствующие обучающие мероприятия, в том числе для малого бизнеса. Разработаны и предоставляются бизнесу на бесплатной основе сервис "ЭДО лайт" и мобильное приложение "Честный Знак.Бизнес", которые призваны упростить работу с системой маркировки, добавили в министерстве.