Средняя цена автомобиля с пробегом за год выросла на 60%

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Средняя цена на автомобиль с пробегом в январе 2022 года выросла на 60% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 639,8 тыс. рублей, следует из исследования экспертов "Авито Авто".

"По данным сервиса, в январе этого года средняя цена автомобиля с пробегом в стране составила 639 800 рублей", - говорится в исследовании.

При этом в сравнении с декабрем 2021 года средняя стоимость авто увеличилась на 6,6%.

"Большинство автопроизводителей продолжают поднимать цены на свои модели в условиях затянувшегося кризиса электронных автокомпонентов. Как следствие, цены растут как на новые автомобили, так и на автомобили с пробегом", - заявил управляющий директор "Авито Авто" Кирилл Вотяков.

По его словам, в наиболее выигрышном положении сейчас находятся продавцы популярных моделей с пробегом, так как в условиях высокой конкуренции у них есть возможность выгодно продать свой автомобиль.

"Тем, кто планирует покупку автомобиля в ближайшем будущем, есть смысл тщательно подходить к выбору представленных на рынке предложений и руководствоваться принципом цена-качество", - советует эксперт.

Уровень спроса

По данным сервиса, спрос на авто с пробегом в январе в целом по стране остается стабильным по сравнению с декабрем прошлого года.

"Активный рост спроса на автомобили с пробегом в начале 2022 года был зафиксирован в Барнауле - +13%, в Иркутске - +9,1% и в Новосибирске - +7,5%. Также в число регионов с активно растущим спросом на рынке автомобилей с пробегом в начале 2022 года вошли Махачкала (+4,8%), Красноярск (+3%) и Ярославль (+2,9%)", - отмечается в исследовании.

Эксперты добавили, что предложение на автомобильном рынке с пробегом в январе этого года выросло на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.