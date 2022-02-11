Кабмин не рассматривает возможность кредитования в криптовалюте в России

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Российские власти не рассматривают возможность кредитования в криптовалюте или ее использование в качестве залога, следует из пояснительной записки Минфина к Концепции законодательного регулирования оборота цифровых валют, с которыми ознакомился ТАСС.

"Вопросы кредитования в криптовалюте, равно как и использование криптовалюты в качестве залога Минфином не рассматриваются и не предусматривались предложенным подходом", - указано в документе.

Также предполагается введение ограничений и установление контроля в отношении рекламы подобных услуг и инструментов.

"Предусмотрено введение обязанности для участников рынка по информированию граждан о повышенных рисках, связанных с цифровыми валютами. Одновременно с этим будут проработаны вопросы введения ограничений и установления контроля в отношении рекламы", - указывает ведомство в своих предложениях.

Кроме того, Минфин предлагает рассмотреть возможность ограничения списка торгуемых в России криптовалют с целью защиты инвесторов. "В настоящий момент иностранные криптовалютные биржи зачастую не проводят никакой проверки проектов перед листингом, допуская к торгам откровенно мошеннические активы и криптовалюты финансовых пирамид. В противоположность этому регулируемый оборот через лицензируемых российских организаторов системы обмена позволит ограничить список торгуемых активов и предложить российским гражданам доступ только к наиболее зрелым и устоявшимся криптовалютам, для которых разработаны инструменты и процедуры по ПОД/ФТ", - говорится в документе.

Ведомство также отмечает, что необходимо разрешить нерезидентам доступ к покупке криптовалюты как через создаваемые российские криптовалютные биржи, так и на уже существующих иностранных площадках, у которых будет представительство в РФ и при условии, что средства с них будут выводиться через уполномоченные российские банки.

О концепции

Накануне правительство РФ утвердило Концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют, акцент в которой сделан на защиту прав рядовых инвесторов.

Заместитель председателя правительства и главы аппарата Дмитрий Григоренко поручил Министерству финансов РФ совместно с Банком России до 18 февраля внести в правительство соответствующий проект федерального закона.

Оборот таких финансовых активов будет регулироваться государством с жесткими обязательствами для всех участников профессионального рынка и акцентом на защиту прав рядовых инвесторов. Концепция предполагает, что защита прав граждан помимо разделения инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных будет обеспечиваться за счет требований по лицензированию криптовалютных площадок. Те в свою очередь будут обязаны иметь финансовые подушки безопасности по ликвидности и достаточности капитала.

Кроме того, предполагается введение обязанности для участников рынка "по информированию граждан о повышенных рисках, связанных с цифровыми валютами".

Как ожидают в правительстве, реализация концепции обеспечит создание необходимой нормативной правовой базы, "позволит вывести из тени индустрию цифровых валют и создать возможность осуществления легальной предпринимательской деятельности".