СМИ: суд принял решение заморозить собранные канадским дальнобойщикам средства

ОТТАВА, 11 февраля. /ТАСС/. Канадский Высший суд удовлетворил иск правительства провинции Онтарио о заморозке доступа к средствам, пожертвованным на акцию протеста канадских дальнобойщиков, митингующих с 29 января в Оттаве. Об этом в четверг сообщил телеканал CBC со ссылкой на источник в администрации региона.

Согласно решению суда, доступ к $8,2 млн, собранным через площадку GiveSendGo, заморожен. На прошлой неделе канадские власти добились закрытия сбора средств для дальнобойщиков на другой площадке - GoFundMe. На тот момент там было почти $10 млн.

Акция протеста, инициированная канадскими дальнобойщиками, началась в Оттаве перед зданием парламента страны 29 января. Манифестанты требуют от федеральных и региональных властей отменить все ограничения, связанные с пандемией. Аналогичные акции в минувшие выходные проходили в Торонто, Квебек-Сити, Виннипеге, Эдмонтоне и Ванкувере.