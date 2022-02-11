Производитель шоколада Barry Callebaut планирует удвоить мощности в России через 3-4 года

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/ Швейцарская компания-производитель шоколада и продуктов из него Barry Callebaut рассчитывает удвоить производственные мощности в России в ближайшие 3-4 года, сообщил журналистам генеральный директор Barry Callebaut в России и СНГ Патрик Отфанн.

По его словам, за 2020-2021 финансовый год компания продала 77 тысяч тонн шоколадных продуктов в России, что на 30% больше, чем в 2020 году.

"В ближайшие 3-4 года планируем удвоить размер бизнеса в России", - сказал Отфанн.

Он отметил, что компания располагает тремя фабриками в Чехове, Касимове, Калининграде, которые производят 111 тысяч тонн продукции в год. Фабрика в Чехове может производить около 40 тысяч тонн продукции в год, и компания рассчитывает увеличить ее мощность еще на 12 тысяч тонн в год во второй половине 2022 года; фабрика в Касимове может производить 60 тысяч тонн продукции, в Калининграде - 12 тысяч тонн, и компания планирует удвоить ее мощности.

По словам Отфанна, компания рассматривает возможность разместить производственные мощности дальше на восток и юг страны, чтобы сократить расстояния в цепочке поставок, однако утвержденных планов пока нет.

Швейцарская компания Barry Callebaut - ведущий мировой производитель шоколада и какао-продуктов, годовой объем продаж которой в 2020/21 финансовом году составил около 7,2 млрд швейцарских франков (€6,6 млрд / $7,9 млрд). Ее доля на мировом рынке шоколада составляет 25%. Компания имеет более 60 фабрик по всему миру. Компания работает в России с конца 1990-х и реализует шоколад, шоколадные глазури и топпинги, начинки, украшения, какао-продукты и специальные жиры.