Около половины выручки IT-компаний в ЮФО формируют кубанские предприятия

КРАСНОДАР, 11 февраля. /ТАСС/. Около половины от всей выручки в области IT в Южном федеральном округе зарабатывают компании Краснодарского края. Всего в регионе на сегодня работают около 900 компаний в сфере предоставления IT-услуг, сообщил в пятницу ТАСС вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

"Сейчас в крае работают свыше 900 IT-компаний. По оценкам экспертов, каждый второй рубль выручки IT-компаний в ЮФО приходится на кубанские компании", - сказал Руппель.

Он отметил, что компании региона ориентированы не только на отечественный рынок, но и на зарубежные. Так, экспорт IT-услуг за последние три года увеличился практически в полтора раза и за девять месяцев 2021 года составил $ 27,63 млн.

"Сейчас информатизация и связь - это 2% ВРП, но здесь есть резерв для кратного роста. Все экономические процессы будут переходить в цифровой формат - это глобальный тренд. Наша задача - создать максимально комфортные условия для появления и развития в регионе IT-кластеров", - акцентировал вице-губернатор.

В начале августа сообщалось, что в Краснодарском крае будет построен первый в регионе IT-парк, который будет включать бизнес-инкубатор цифровых идей и площадку для подготовки IT-специалистов.