Средний чек в ювелирных магазинах накануне 14 февраля в России вырос на 30%

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Средний чек в ювелирных магазинах накануне Дня всех влюбленных увеличился на 30% по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщается в результатах аналитики IT-компании "Эвотор" среди данных чеков более 830 тыс. смарт-терминалов на всей территории России. Сравнивался средний чек и количество чеков несетевых ювелирных магазинов за 31 января - 6 февраля 2022 года с 1-7 февраля 2021 года, а также 8-14 февраля и 1-7 февраля 2021 года.

"Средний чек покупки ювелирных изделий в России составил накануне Дня всех влюбленных 5 553 рубля, что на 30% больше, чем в прошлом году. Самые покупаемые украшения - серьги и кольца, на них приходится больше половины покупок в ювелирных магазинах. Средний чек на изделия из золота вырос на 5%, до 11 255 рублей, а серебряных украшений на 23%, до 2 685 рублей", - говорится в результатах опроса.

В Москве средний чек покупки ювелирных изделий в два раза выше, чем по России - 10 606 рублей. Это на 39% больше, чем в феврале прошлого года. Средний чек покупки золотых украшений в столице увеличился на 4%, до 24 512 рублей, а серебряных - на 27%, до 5 439 рублей.

Аналитики также выяснили, что чаще всего россияне покупают серьги. На эту категорию украшений в начале февраля пришелся 31% покупок (чеков). На втором месте по популярности - кольца - 25% покупок. На третьем месте - цепи - 13%. На подвески приходится 12% покупок , браслеты -11%, колье - 5% и броши - 3%.

Спрос на ювелирные украшения снижается. Так, среднее число покупок (чеков) в российских ювелирных магазинах в начале февраля 2022 года снизилось на 16% к аналогичному периоду прошлого года, а в Москве - на 13%.

"Сезонный рост спроса на ювелирные изделия традиционно приходится на праздники: 8 марта и Новый год. Но и на День всех влюбленных россияне стали чаще дарить украшения. Например, в прошлом году среднее число покупок (чеков) в российских несетевых ювелирных магазинах 8-14 февраля выросло на 27% к предыдущей неделе. В Москве рост составил 17%", - прокомментировал директор по монетизации данных "Эвотора" Игорь Оганесян.