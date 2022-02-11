Введение QR-кодов в гостиницах не повлияло на посещаемость курорта Шерегеш

КЕМЕРОВО, 11 февраля. /ТАСС/. Введение QR-кодов о вакцинации или перенесенном коронавирусе при проживании в гостиницах, которые действовали с 20 января по 8 февраля, не привело к снижению турпотока на популярном горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области. Число туристов продолжает расти, сообщил ТАСС министр туризма и молодежной политики Кузбасса Антон Пятовский.

"Случаи отмены бронирования есть, но они не носят системный характер и держатся в среднем на уровне по сравнению с прошлыми годами. Причинами отмены бронирования в основном остаются жизненные обстоятельства - перенос отпуска, изменение планов, состояние здоровья. Доля иногородних туристов не снижается, продолжается рост и общей численности посетителей в сравнении с прошлым туристическим сезоном, и рост количества приезжих из-за Урала", - написал Пятовский в ответ на запрос ТАСС.

Как сообщалось, в начале горнолыжного сезона власти Кузбасса приняли решение отменить действие QR-кодов при заселении в гостиницы, чтобы поддержать туристическую отрасль, тогда как заведения общепита, культуры и спорта принимали посетителей только по QR-кодам. На фоне роста заболеваемости коронавирусом QR-коды были введены с 20 января и в гостиницах, но 8 февраля были отменены во всех заведениях региона.

О сохранении турпотока свидетельствует и заполняемость чартерных авиарейсов из Москвы и Санкт-Петербурга, запущенных в начале горнолыжного сезона до Новокузнецка, где расположен ближайший к популярному горнолыжному курорту Шерегеш аэропорт. Она составляет в среднем около 60%. Билеты на самолеты продаются в составе пакетных туров. Как сообщалось ранее, благодаря субсидиям стоимость недельного тура с перелетом, трансфером и проживанием составляет от 32 тыс. рублей, что почти в два раза дешевле стоимости туров на регулярном авиарейсе.

Выполнено более 50 перелетов

"В аэропорту Новокузнецка авиакомпании "Северный ветер", "Уральские авиалинии" и "Сибирь" на постоянной основе выполняют чартерные рейсы в города Санкт-Петербург и Москва. Всего за январь авиакомпаниями были выполнен 51 оборотный рейс, средняя наполняемость самолетов составила 59%", - сообщил в ответ на запрос ТАСС министр транспорта Кузбасса Сергей Рубан, отметив, что в отдельные периоды загрузка доходила до 90%.

Шерегеш - один из самых популярных горнолыжных курортов в Сибири. В зимнем сезоне 2020-2021 годов здесь отдохнули свыше 2 млн человек со всей страны. За новогодние праздники этого года в Шерегеше отдохнули более 186 тыс. туристов. Развитие кузбасского горнолыжного курорта поддержано правительством РФ. До 2024 года региону будет выделено 3,2 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию инфраструктурных проектов в Шерегеше - строительство дорог, модернизацию коммунальных сетей. Это позволит построить новые гостиницы и горнолыжные трассы, чтобы увеличить турпоток.