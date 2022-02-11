Разработчик 5D-принтеров Stereotech привлек 100 млн рублей инвестиций от фонда НТИ

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Венчурный фонд Национальной технологической инициативы (НТИ) под управлением Kama Flow, участником которой также является венчурный фонд VEB Ventures, проинвестировал 100 млн рублей в российского производителя 5D-принтеров и программного обеспечения Stereotech. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба VEB Ventures.

"Разработчик 5D-принтеров Stereotech привлек инвестиции от фонда Kama Flow. В ближайших планах стартапа - экспансия на рынки Европы, США и Китая. Технология 5DTech, разработанная компанией, может быть применена в совершенно разных отраслях: авиации, автомобилестроении, протезировании, строительстве. А также позволяет достигать рекордных показателей по прочности (образец из ABS пластика дает прочность в 130 МПа) и скорости печати, недостижимые 3D-принтерами", - сказал генеральный директор VEB Ventures Олег Теплов, слова которого приводятся в сообщении.

По словам со-основателя, директора по развитию Stereotech Анатолия Тулаева, рано или поздно все придет к тому, что расходные материалы и запчасти для промышленного оборудования будут печататься на территории завода производителя, при кратном снижении себестоимости. "Экономия от одного принтера на предприятии, как показывает опыт компании "Северсталь", на сегодняшний день может достигать до 6 млн рублей в год, а срок окупаемости одной машины составит 2 месяца", - приводятся в сообщении слова Тулаева.

Экономический эффект и расширение рынка

Возможный экономический эффект использования фермы принтеров на заводе средней величины может составлять, по оценкам экспертов компании, 200 млн рублей в год. Стоимость одного грамма напечатанного изделия варьируется в зависимости от используемого материала. Для самого популярного в промышленности ABS-пластика один грамм напечатанной продукции обойдется в 2 рубля. Для металлов стоимость грамма составит 40-50 рублей, для композита с непрерывным углеволокном - 160 рублей.

Еще одна особенность стартапа и его технологии, как отмечается в сообщении, заключается в производстве типовых деталей (а не уникальных образцов), которые преобладают в производстве. Такой подход подразумевает расширение самого рынка аддитивной печати, а не борьбы на конкурентном и сформированном рынке 3D-печати. Проблема, которую решают 5D-принтеры, - это зависимость предприятий от поставок и локдаунов, с риском остановки производства.

"У наших разработок есть несколько конкурентных преимуществ. Программирование, конструкторские решения, опытные партии - это то, что мы всегда умели и по-прежнему умеем делать очень хорошо. И, на примере Stereotech, это значительный потенциал по части решения задач импортозамещения: детали оборудования, которое у нас в основном зарубежного производства, теперь могут быть изготовлены непосредственно на предприятии или в лаборатории, не прибегая к услугам иностранных поставщиков", - добавил генеральный директор АНО "Платформа Национальной технологической инициативы" Дмитрий Песков, слова которого приводятся в сообщении.