Две трети предпринимателей назвали рост страховых взносов для ИП негативным изменением

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Две трети предпринимателей назвали увеличение страховых взносов для ИП самым негативным изменением в законодательстве в 2022 году. Об этом сообщается в пятницу в результатах аналитики компаний "СберРешения" и "Деловая среда" (входят в экосистему Сбера), которые провели совместное исследование среди 800 предпринимателей сегмента микро- и малого бизнеса, ведущих свою деятельность в качестве ИП или ООО в разных регионах России.

"Абсолютное большинство респондентов (54%) охарактеризовали принятые поправки нейтрально, еще 18% - скорее негативно, 12% - скорее позитивно и одинаковые доли (по 8%) - полностью позитивно либо негативно. Две трети предпринимателей (67%) назвали увеличение размера страховых взносов для ИП самым негативным изменением в законодательстве, которое повлияет на их бизнес в 2022 году", - говорится в результатах опроса.

Самой благоприятной поправкой в законодательстве для малого бизнеса в 2022 году предприниматели назвали повышение лимита дохода для УСН - такой ответ дали половина опрошенных (47%). Две трети респондентов (66%) признались, что следят за законодательными новшествами с целью не попасть под пени и штрафы со стороны надзорных органов.

За изменениями законодательства в своей сфере следят 69% представителей малого бизнеса. СМИ являются основным каналом получения информации о новых поправках для абсолютного большинства предпринимателей (70%). Каждый третий опрошенный (32%) получает информацию от своих партнеров или сотрудников, каждый четвертый (26%) - из профильных юридических порталов, и еще по 17% респондентов пользуются образовательными платформами и тематическими телеграм-каналами, чтобы оставаться в курсе ключевых нововведений в области законодательства.

"Наше исследование подтверждает тезис о прикладном характере спроса предпринимателей на знания, в том числе в области изменений законодательства. Для микро- и малого бизнеса в России своевременное получение таких знаний - возможность дополнительно заработать или сэкономить, избежать непредвиденных штрафов, оценить финансовую нагрузку на бизнес. При этом каждый третий респондент ответил, что следит за поправками в законе с целью выбора оптимальной юридической формы ведения бизнеса. Это означает, что вступившие в силу изменения актуальны не только для действующих малых предприятий, но и для потенциальных предпринимателей, планирующих начать собственное дело", - прокомментировал результаты исследования генеральный директор АО "Деловая среда" Виталий Тарасов.

О переходе на электронные листки нетрудоспособности в 2022 году известно более чем половине участников опроса (58%). Еще 49% опрошенных хотя бы раз слышали об увеличении размера страховых взносов для ИП в 2022 году, 45% респондентов - о повышение лимита дохода для УСН. О разрешении внепланового отпуска для отдельных категорий сотрудников слышали меньше всего опрошенных - только 13% предпринимателей осведомлены об этом изменении.

Нейтралитет и штрафы

"Результаты нашего опроса показали, что представители малого бизнеса нейтрально относятся к изменениям в законодательстве. При этом, хочется отметить, что нововведения в области цифровизации процессов и переходе на электронный документооборот многими приветствуются. Это значит, что компании смогут оптимизировать свои процессы за счет упрощения документооборота, ускорения процесса подписания документов, а также это позволит существенно снизить расходы на бумагу, что немаловажно в условиях современной ESG-повестки", - отмечает генеральный директор "СберРешений" в России и СНГ Станислав Нефедов.

Еще 10% опрошенных высказались против повышения базы для начисления страховых взносов с выплат сотрудникам, и 8% участников опроса остались недовольны отменой плановых проверок ККТ и расширением полномочий ФНС при внеплановых. При этом наибольшее одобрение среди владельцев бизнеса получили повышение лимита дохода для УСН (48%) и переход на электронные листки нетрудоспособности (18%).

Главными причинами, по которым предприниматели вынуждены следить за изменениями законодательства, были названы желание избежать штрафов и пеней со стороны надзорных органов (66% ответов), возможность дополнительно заработать или экономить (47%), а также стремление своевременно подавать уведомления в налоговую (34%).