В Думу внесен проект о запрете перепрофилирования детских оздоровительных организаций

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Группа сенаторов во главе с заместителем председателя Совета Федерации Галиной Кареловой внесла в Госдуму законопроект, направленный на предотвращение перепрофилирования детских оздоровительных организаций всех форм собственности. Текст документа размещен в думской электронной базе в пятницу.

Авторы инициативы предлагают прописать в законе "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" запрет на перепрофилирование детских оздоровительных организаций, а также дополнить Земельный кодекс РФ нормами об ограничении на использование земель, на которых расположены такие организации, не по целевому назначению. Как отмечается в пояснительной записке к документу, проект разработан "в рамках проводимой в Совете Федерации работы по установлению дополнительных защитных мер, направленных на предотвращение закрытия и перепрофилирования организаций отдыха детей и их оздоровления, развитие и модернизацию объектов инфраструктуры детского отдыха, обеспечение безопасных и комфортных условий для оздоровительного отдыха детей".

Так, отмечают сенаторы, задача организации безопасного отдыха и оздоровления детей становится особенно важной в современных условиях. "Анализ текущего состояния инфраструктуры детского оздоровительного отдыха выявил тенденцию сокращения количества организаций отдыха детей и их оздоровления", - указывают авторы инициативы.

В частности, по данным Минпросвещения РФ, более 400 лагерей в 68 субъектах Российской Федерации находятся в закрытом состоянии и не функционируют с 2015 года, так как не соответствуют современным требованиям. Кроме того, за 2019-2021 годы было закрыто и перепрофилировано 52 детских оздоровительных лагеря разных форм собственности, 34 из которых - в прошлом году. "Наибольшую долю в числе причин закрытия составили смена вида собственности, решение частного собственника, экономическая нецелесообразность, нарушения санитарных и противопожарных норм, перепрофилирование", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.