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В Думу внесен проект о запрете перепрофилирования детских оздоровительных организаций

Авторы инициативы также предлагают дополнить Земельный кодекс РФ нормами об ограничении на использование земель, на которых расположены такие организации, не по целевому назначению.

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Группа сенаторов во главе с заместителем председателя Совета Федерации Галиной Кареловой внесла в Госдуму законопроект, направленный на предотвращение перепрофилирования детских оздоровительных организаций всех форм собственности. Текст документа размещен в думской электронной базе в пятницу.

Авторы инициативы предлагают прописать в законе "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" запрет на перепрофилирование детских оздоровительных организаций, а также дополнить Земельный кодекс РФ нормами об ограничении на использование земель, на которых расположены такие организации, не по целевому назначению. Как отмечается в пояснительной записке к документу, проект разработан "в рамках проводимой в Совете Федерации работы по установлению дополнительных защитных мер, направленных на предотвращение закрытия и перепрофилирования организаций отдыха детей и их оздоровления, развитие и модернизацию объектов инфраструктуры детского отдыха, обеспечение безопасных и комфортных условий для оздоровительного отдыха детей".

Так, отмечают сенаторы, задача организации безопасного отдыха и оздоровления детей становится особенно важной в современных условиях. "Анализ текущего состояния инфраструктуры детского оздоровительного отдыха выявил тенденцию сокращения количества организаций отдыха детей и их оздоровления", - указывают авторы инициативы.

В частности, по данным Минпросвещения РФ, более 400 лагерей в 68 субъектах Российской Федерации находятся в закрытом состоянии и не функционируют с 2015 года, так как не соответствуют современным требованиям. Кроме того, за 2019-2021 годы было закрыто и перепрофилировано 52 детских оздоровительных лагеря разных форм собственности, 34 из которых - в прошлом году. "Наибольшую долю в числе причин закрытия составили смена вида собственности, решение частного собственника, экономическая нецелесообразность, нарушения санитарных и противопожарных норм, перепрофилирование", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

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