Производство мяса в Карачаево-Черкесии за год увеличилось почти на 10%

ЧЕРКЕССК, 11 февраля. /ТАСС/. Более 58,7 тыс. тонн мяса произведено в Карачаево-Черкесии (КЧР) в 2021 году, что на 9,7% превышает показатели позапрошлого года. Об этом сообщили журналистам в Федеральной службе государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"В 2021 году производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех категорий составило: мяса (скот и птица на убой в живом весе) - 58,7 тыс. тонн, что составляет 109,7% к соответствующему периоду предыдущего года, молока - 195,7 тыс. тонн (100,4%), яиц - 79,9 млн штук (95,8%)", - говорится в сообщении.

При этом, по данным управления, на долю сельскохозяйственных организаций приходится 35,9% мяса от общего объема производства, 10,4% - молока, а на долю хозяйств населения - 36,5% мяса и 60,1% - молока.

Отмечается, что в республике уменьшилась численность свиней и коров, а овец и коз выросло на 4,3%. Что касается среднего надоя молока на одну корову в крупных, средних и малых сельскохозяйственных организациях, то в 2021 году он остался на уровне прошлого года и составил 6 265 кг.

Ранее в министерстве сельского хозяйства КЧР сообщали, что поголовье овец и коз в регионе благодаря реализации Стратегии развития овцеводства и козоводства республики на 2020-2025 годы увеличится до 1,3 млн голов.