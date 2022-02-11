Власти Индии закрыли более 60 аккаунтов в соцсетях за недостоверную информацию

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 февраля. /ТАСС/. Правительство Индии за последние два месяца закрыло свыше 60 учетных записей в видеохостинге YouTube, социальных сетях Twitter, Facebook и Instagram за трансляцию контента из Пакистана и распространение недостоверной информации. Об этом в пятницу сообщила газета The Times of India со ссылкой на министерство информации и телерадиовещания.

"Более 60 аккаунтов в YouTube, Twitter, Facebook и Instagram были заблокированы в декабре - январе за распространение недостоверных новостей и публикацию антинациональных материалов", - приводит издание выдержки из выступления министра информации и телерадиовещания Л. Муругана в парламенте. По его словам, некоторые из заблокированных каналов YouTube финансировались Пакистаном.

Для блокировки аккаунтов в соцсетях, как отмечает издание, индийские власти впервые воспользовались чрезвычайными полномочиями, которые им предоставляет принятый в 2021 году новый закон, касающийся сферы информационных технологий и работы цифровых средств массовой информации. Закон включает перечень этических норм для таких СМИ.

Администрация YouTube, принадлежащего американской компании Google, обещала выполнять положения этого закона, высказав мнение относительно "создаваемых им трудностей для свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней".