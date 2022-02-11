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В Москве сдали в аренду или продали более одной тыс. объектов за первый месяц 2022 года

Год назад за этот период реализовали в три раза меньше объектов

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Свыше одной тыс. объектов сдали или продали в Москве на городских торгах за первый месяц 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Покупка и аренда недвижимости у города пользуются популярностью среди горожан, в том числе представителей бизнеса. За первый месяц этого года удалось реализовать 1 023 объекта. В прошлом году за этот же период было продано и сдано в аренду в три раза меньше - 332 единицы. Большую часть лотов этого года составили машино-места, их на аукционах реализовали более 700", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Такой рост реализации объектов объясняется оздоровлением экономики, восстановлением платежеспособности покупателей и простотой покупки и аренды московских объектов.

Всего в 2021 году на торгах продали и сдали в аренду более 11,6 тыс. объектов городского имущества. Это на 60% превысило показатели 2020 года.

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