Росрыболовство: законопроект по второму этапу инвестквот находится на согласовании

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Законопроект, которым предусматривается выделение еще 20% от общих допустимых уловов на инвестиционные квоты на Дальнем Востоке для строительства судов и рыбоперерабатывающих комплексов, проходит согласительные процедуры в установленном порядке. Об этом сообщил ТАСС руководитель объединенной пресс-службы Росрыболовства Дмитрий Клоков.

"В настоящее время законопроект по второму этапу инвестквот находится на рассмотрении в Минэкономразвития России для заключения об оценке регулирующего воздействия, а также на рассмотрении в Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ. Этому предшествовало обсуждение законопроекта и работа по согласованию. В ноябре 2021 года законопроект был направлен на согласование в Минэкономразвития России, Минфин, Минвостокразвития, Росрыболовство, ФАС, Минпромторг, ФСБ", - сказал Клоков.

Он напомнил, что в ходе согласования были получены замечания и предложения к отдельным положениям законопроекта. В декабре прошлого года состоялось согласительное совещание с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, по итогам которого доработанный проект закона был повторно отправлен на согласование. Доработанный документ согласован с Минпромторгом и Минэкономразвития России, Казначейство РФ согласовало его с замечаниями. Минсельхоз РФ не поддержал замечания Минвостокразвития, ФАС и ФСБ, в связи с чем оформлены протоколы согласительных совещаний с таблицами разногласий. Замечания Минфина России учтены.

Законопроект был размещен на портале проектов нормативных правовых актов для проведения независимой антикоррупционной экспертизы и общественного обсуждения в конце 2021 года. В ходе общественного обсуждения граждане, представители бизнес-сообществ и отраслевых союзов представили значительное количество замечаний по законопроекту, всего было опубликовано более 100 отзывов. Все они были проработаны, а каждому обратившемуся был направлен ответ. По итогам проведения публичного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы доработка законопроекта не потребовалась, отметил Клоков.

О законопроекте

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что законопроект будет направлен в Госдуму после новогодних праздников. Документ был разработан Минсельхозом РФ совместно с Росрыболовством в соответствии с поручениями вице-премьеров Виктории Абрамченко и Юрия Трутнева. Поправками предусматривается выделение еще 20% от общих допустимых уловов на инвестиционные квоты на Дальнем Востоке для строительства судов и рыбоперерабатывающих комплексов. Объем квот предполагается распределить в равном соотношении: 10% для строительства рыбоперерабатывающих комплексов и 10% для судов рыбопромыслового флота, рассказывали ранее в Росрыболовстве.

Новый этап инвестквот позволит построить в том числе около 30 высокоэффективных рыбопромысловых судов и порядка 30 краболовов. Его реализация обеспечит дополнительный доход федерального бюджета в объеме порядка 200 млрд руб., а также позволит привлечь около 300 млрд руб. в обновление производственных фондов рыбохозяйственного комплекса, напомнили в ведомстве.