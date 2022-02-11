"Башнефть" в 2021 году получила 83,33 млрд рублей чистой прибыли против убытка годом ранее

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль "Башнефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), относящаяся к акционерам, по итогам 2021 года составила 83,33 млрд рублей против 11,12 млрд рублей убытка годом ранее, говорится в отчете компании.

Выручка за отчетный период выросла на 60,3%, до 845,04 млрд рублей.

Операционная прибыль "Башнефти" за 2021 год составила 114,24 млрд рублей против 11,16 млрд рублей убытка за 2020 год, а прибыль до уплаты налогов достигла 98,28 млрд рублей, тогда как годом ранее был зафиксирован убыток в размере 13,18 млрд рублей.

"Башнефть" - нефтяная компания, ведущая деятельность более чем в 20 регионах России и за рубежом. Занимается нефтепереработкой и добычей нефти в Башкирии, Татарии, Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах, Тюменской, Оренбургской областях. Акции компании котируются на Московской бирже.