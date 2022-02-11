Таиланд планирует передать безвозмездно вакцину от коронавируса другим странам

БАНГКОК, 11 февраля. /ТАСС/. Власти Таиланда планируют направить на безвозмездной основе другим странам вакцину от коронавируса. Об этом сообщил в пятницу на брифинге заместитель пресс-секретаря министерства иностранных дел королевства Натапану Нопакун.

"Таиланд планирует предоставить на безвозмездной основе вакцину от коронавируса различным странам, - отметил он. - Большинство прививок, которые отправятся в соседние страны, а также в развивающиеся на других континентах, будет производства AstraZeneca". "Что касается предоставления прививок [Таиланду по такой же схеме] из других стран, то мы получим препараты Sinovac и Pfizer", - добавил Нопакун, не уточнив примерных сроков реализации обеих инициатив.

Он также констатировал, что в Азии отмечен рост числа инфицированных коронавирусом, при этом количество смертей в мире остается стабильным. Перейдя к теме ежедневного роста числа выявляемых случаев инфицирования в Таиланде, Нопакун сообщил, что система здравоохранения страны пока справляется. "Больничные койки, которые используются для серьезных случаев, заполнены на 12% по всей стране, а запас медицинских препаратов, используемых при лечении пациентов, является достаточным", - заверил он. Представитель МИД пояснил, что люди без или с легкими симптомами будут лечиться во время домашней изоляции.

В Таиланде, население которого составляет 69,8 млн человек, первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. В пятницу Минздрав информировал о 15,2 тыс. заразившихся и 23 умерших за сутки. Общее число инфицированных в королевстве превысило 2,56 млн, вылечились более 2,42 млн человек, умерли 22,3 тыс. пациентов. В стране полностью вакцинированы более 49,1 млн человек.