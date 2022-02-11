Путин поручил рассмотреть вопрос о кешбэке за научно-популярные туры

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить развитие в стране научно-популярного туризма и подумать о введении туристического кешбэка за такие поездки. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Разработать и реализовать <...> план мероприятий (дорожную карту) по развитию научно-популярного туризма в Российской Федерации, определив источники финансирования таких мероприятий начиная с 2022 года и рассмотрев вопрос о возможности возмещения части затрат граждан на приобретение туристских продуктов", - говорится в поручении главы государства по итогам совместного заседания Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию, адресованном в том числе правительству РФ.

Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 30 апреля, далее - ежегодно.

Работа должна быть проведена кабмином совместно с координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах президентского Совета по науке и образованию при участии органов власти регионов, на территории которых "расположены значимые объекты научно-исследовательской и образовательной инфраструктуры". План мероприятий по развитию научно-популярного туризма, согласно поручению, будет разработан в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

На заседании Госсовета и Совета по науке и образованию 24 декабря прошлого года Путин говорил о необходимости развития научно-популярных туристических маршрутов. По его словам, речь идет об участии студентов и школьников в экспедициях, о проведении экскурсий на установки класса "мегасайенс", в исследовательские центры, на космодром Восточный и так далее.

В РФ уже действует программа кешбэка за туры по стране. Впервые она была запущена Ростуризмом в 2020 году, а новый этап стартовал 18 января текущего года и продлится до 12 апреля. Согласно условиям программы, тур должен быть оплачен картой "Мир", сумма кешбэка составит 20% от его стоимости, но не более 20 тыс. рублей.